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Президента Чехии госпитализировали с переломом

Анна Касаткина
02:30 26.08.2020
Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь, ему делают операцию.
Президента Чехии госпитализировали с переломом
© Фото: Lubos Pavlicek, CTK, Globallookpress

Президент Чехии Милош Земан сломал руку, когда поднимался с кресла после просмотра новостей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек.

«Господин президент вечером смотрел новости по телевизору, а по окончании, при попытке встать, не воспользовался своей тростью или помощью охраны, споткнулся и сломал правую руку», - сказал он журналистам.

Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь, ему делают операцию. Опасности для жизни травма чешского лидера не представляет, уточнил его представитель.

Чешский президент за последние месяцы несколько раз оказывался на больничной койке. Так, в октябре прошлого года его обследовали из-за жалоб на проблемы с ногами и низкое артериальное давление, а также обезвоживание, связанное, в частности, с резким похудением. В начале февраля этого года Земан обследовался из-за состояния слуха. Врачи не выявили серьезных нарушений, а потеря примерно 40% слуха на высоких частотах в таком возрасте (Земану 75 лет), по словам директора госпиталя Мирослава Заворала, не является отклонением, напоминает РИА Новости.

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