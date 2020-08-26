Путин и премьер Италии договорились о сотрудничестве в работе над вакцинами от коронавируса

Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время телефонного разговора, состоявшегося в среду, 26 августа, договорились о сотрудничестве в работе над вакцинами от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Условлено, в частности, активизировать сотрудничество в противодействии распространению коронавирусной инфекции, включая работу над вакцинами для профилактики этого заболевания», - сказано в сообщении.

Во вторник Владимир Путин в ходе совещания с вице-премьерами сообщил, что одной из первых стран, которая получит разработанную Минобороны РФ и НИЦ имени Гамалеи вакцину, станет Белоруссия.

А заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что российский препарат против коронавируса хотят купить 27 иностранных государств.