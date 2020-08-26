На северо-востоке столицы горит торговый центр «Ханой-Москва»

На северо-востоке Москвы горит торговый центр «Ханой-Москва». По последним данным, спасатели эвакуировали 250 человек.

В ГУ МЧС России по Москве отметили, что по предварительной информации наблюдается задымление на третьем этаже 24-х этажного здания. Сигнал о возгорании поступил в среду, 26 августа, в 20:43 по МСК.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется. О причинах возгорания не сообщают.