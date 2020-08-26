В США задержали россиянина по обвинению в киберпреступлении

В США по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления задержан россиянин Егор Крючков. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

В ведомстве отмечают, что 27-летний мужчина в период с 15 по 22 августа вместе с предполагаемыми сообщниками пытался подкупить сотрудника американской компании. С помощью этого сотрудника гражданин РФ якобы планировал внедрить вредоносное ПО в компьютерную систему компании для беспрепятственного доступа к ней.

Сообщается, что россиянин якобы планировал шантажировать сотрудников компании с помощью скаченной базы данных. Егора Крючкова задержали в Лос-Анджелесе 22 августа.