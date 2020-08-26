Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Ливии и Белоруссии
Владимир Путин в среду, 26 августа, провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и условились активизировать сотрудничество в противодействии распространению коронавируса, включая работу над вакцинами.
«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на ее руководство», - сказано в сообщении.
Отмечается, что президент России подчеркнул важность недопущения эскалации.
«В отношении кризиса в Ливии отмечено, что он не имеет военного решения и должен быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами», - заявили в Кремле.
Также констатирована необходимость скорейшего возобновления межливийского диалога.
На сайте Кремля сказано, что телефонный разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.