Замминистра обороны Панков провел заседание комиссии Совета при Президенте по делам казачества

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков провел очередное заседание постоянной комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества по взаимодействию МО Российской Федерации и войсковых казачьих обществ. Мероприятие состоялось в среду, 26 августа, в Национальном центре управления обороной.

«Замминистра обороны обратил внимание собравшихся на системное проведение данной работы и тесного взаимодействия в решении возникающих вопросов», - сказано в сообщении по итогам заседания.

Отмечается, что комиссия рассматривала ход выполнения мероприятий. Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам привлечения казаков к военной службе и проведения военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи. Кроме того, поговорили о роли и месте созданного в ноябре 2019 года Всероссийского казачьего общества в вопросах интеграции российского казачества в Вооруженные Силы РФ.

«Особое внимание было уделено реализации утвержденной в августе этого года Президентом РФ Стратегии государственной политики России в отношении российского казачества на 2021-2030 годы», - указано в сообщении.

По итогам работы комиссии было решено неукоснительно выполнять мероприятия, предусмотренные в плане ее работы на 2020 год.