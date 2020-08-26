Генпрокуратура начала проверку отчуждения акций Башкирской содовой компании

Генпрокуратура по поручению российского лидера Владимира Путина начала проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании (БСК). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Генпрокуратурой России организована проверка законности сокращения доли государства в крупнейшем предприятии отрасли – Башкирской содовой компании», - говорится в заявлении.

Также уточняется, что будет дана оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль.

По итогам проверки будет решен вопрос о мерах по возврату имущественного комплекса государству.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК. По его словам, вокруг этой ситуации наблюдается «выкачивание денег любой ценой».