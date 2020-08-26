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Третьяковка в воде: сильнейший ливень в Москве подтопил галерею

Виктория Ивашечкина
Диана Сирази
19:28 26.08.2020
Основной удар пришелся на зал, где проходит выставка «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress

Мощный ливень обрушился на Москву в среду, 26 августа. Подтопления были зафиксированы во многих районах столицы.

Москвичи, которых стихия застала врасплох, публиковали видео, снятые в пешеходных переходах, которые также оказались наполовину затоплены.

Однако по пояс в воде оказалась не только метро и улицы, но и автомобили. И даже живопись начала двадцатого века, развешенная в залах Третьяковской галереи на Крымском валу попала под «водный удар». 

Дело в том, что в здании галереи протекла крыша из-за сильного напора дождя. Подтоплен оказался один из залов Третьяковки на Крымском валу.

В соцсети также попали видео, снятые посетителями галереи. Судя по кадрам, в первые минуты гости Третьяковки не торопились выходить из музея, дальше любовались шедеврами. Однако спустя некоторое время всех попросили покинуть галерею. Примерно с 16 часов музей был закрыт, всех посетителей эвакуировали.

Картины, по словам администрации, переносить куда-либо не пришлось, они все в основном находились под стеклом.

Очевидцы произошедшего рассказали, что выставка на данный момент закрыта для посещения. К слову, по средам вход в Третьяковку целый день абсолютно бесплатный.

Посетители, которые не успели сегодня посмотреть картины, могут прийти в следующую среду.

Администрация галереи подтвердила информацию о подтоплении, которое произошло в зале, где проходит выставка «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина».

«Галерея была закрыта по техническим причинам из-за протечки. Все завтра будет работать в обычном режиме. Ничего не пострадало. Просто ливень такой резкий был. Все картины осмотрят специалисты», - рассказал администратор Третьяковки Сергей Курдюков.

При этом, по последним данным, в Москве объявлен желтый уровень опасности из-за сильных гроз и ветра. Шквалистый ветер и сильный дождь начались во второй половине дня, и МЧС советуют провести этот вечер дома в тепле.

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