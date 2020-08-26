Собянин рассказал о сроках наблюдения за участниками исследования вакцины от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что участники исследования вакцины от коронавируса в столице будут находиться под наблюдением медиков в течение полугода. Об этом мэр сообщил в своем блоге.

Собянин также напомнил, что каждый москвич может принять участие в исследованиях вакцины от коронавируса.

«В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением», - отметил мэр.

По его словам, врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий.

Собянин сообщил о создании специального мобильного приложения с дневником самонаблюдения. По словам мэра, ряд участников исследований получат электронные браслеты для измерения артериального давления.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в Москве хорошая с точки зрения стабильности, но проблема останется до массовой вакцинации, поэтому надо «остерегаться и принимать соответствующие меры».