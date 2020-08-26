Собянин рассказал о сроках наблюдения за участниками исследования вакцины от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что участники исследования вакцины от коронавируса в столице будут находиться под наблюдением медиков в течение полугода. Об этом мэр сообщил в своем блоге.
Собянин также напомнил, что каждый москвич может принять участие в исследованиях вакцины от коронавируса.
«В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением», - отметил мэр.
По его словам, врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий.
Собянин сообщил о создании специального мобильного приложения с дневником самонаблюдения. По словам мэра, ряд участников исследований получат электронные браслеты для измерения артериального давления.
Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в Москве хорошая с точки зрения стабильности, но проблема останется до массовой вакцинации, поэтому надо «остерегаться и принимать соответствующие меры».