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Всемирный экономический форум перенесли из-за коронавируса

Виктория Ивашечкина
18:48 26.08.2020
По словам организаторов мероприятия, решение об отмене принималось нелегко.
Всемирный экономический форум перенесли из-за коронавируса
© Фото: Xu Jinquan, Xinhua, Globllookpress

Всемирный экономический форум (ВЭФ) перенесут с зимы на лето 2021 года на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении на сайте форума. 

Сообщается, что ежегодное заседание ВЭФ 2021 года планируется на начало лета. По словам организаторов мероприятия, соответствующее решение было трудно принять.

«Это решение принималось нелегко. Срочно необходимо, чтобы мировые лидеры собрались для определения совместного пути к восстановлению и «большой перезагрузки» в эпоху COVID-19», - заявил исполнительный директор ВЭФ Эдриан Монк.

По его словам, изначально форум должен был состояться в январе. Однако позже организаторы пришли к выводу, что проведение мероприятия может привести к опасным последствиям.

Напомним, в июне также стало известно, что проведение Восточного экономического форума перенесено с 2020 года на сентябрь 2021-го.

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