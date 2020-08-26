Пожар в заповеднике «Утриш» под Анапой потушен

На территории города-курорта Анапы, между населенными пунктами Большой и Малый Утриш, потушен лесной пожар. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Огонь удалось ликвидировать в среду, 26 августа, в 17.25 по московскому времени.

«В тушении была задействована авиация МЧС России - самолеты Ил-76 и Бе200-ЧС, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32», - отметили в экстренных службах.

Сообщается, что в среду авиацией МЧС было совершено 228 сбросов воды общим объемом 1 546 тонн.

«Всего к тушению привлекалась группировка РСЧС в количестве 486 человек и 86 единиц техники, в том числе от МЧС России - 210 человек личного состава и 35 единиц техники», - добавили в МЧС.

Между тем в регионе продолжает действовать экстренное предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что пожар уничтожил 130 гектаров заповедника «Утриш» в Краснодарском крае. А тушение огня показали из кабины вертолета.