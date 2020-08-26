Голикова рассказала, сколько стран хотят купить российскую вакцину от коронавируса

Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Бразилия, Венесуэла и еще 22 страны заявили о своем желании приобрести вакцину от коронавируса, которая была разработана министерством обороны России и НИЦ имени Гамалеи. Об этом на совещании у президента заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Также должна отметить, по имеющейся у нас информации, 26 стран внимательно наблюдают за теми результатами клинических исследований на третьей фазе, которые мы получим по результатам "Спутника-V"», - сказала она.

Для производства препарата отобрали три площадки, которые обладают компетенциями для промышленного производства.

По словам Голиковой, первыми прививать будут медицинских и социальных работников, а также других сотрудников, которые трудятся в организованных коллективах.

Также вице-премьер заявила, что в РФ наблюдается стойкая тенденция по стабилизации ситуации с коронавирусом. С марта ежедневные темпы прироста числа случаев заражения снизились в 54 раза.

Напомним, что во вторник, 25 августа, НИЦ имени Гамалеи было выдано разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины.