В стране и мире Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией Виктория Ивашечкина Президент отметил, что сейчас наблюдается «выкачивание денег любой ценой». © Фото: Пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и руководству Башкортостана разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией и выводом денег в офшоры. «Я прошу правительство РФ совместно с руководством Республики Башкортостан детально разобраться в ситуации», - подчеркнул президент. Помимо этого, Путин поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство утратило контроль над активами компании. «Идет бесконтрольное выкачивание денег любой ценой, это печальная история», - отметил президент РФ. Напомним, ранее глава Башкортостана Радий Хабиров заявил о намерении властей республики выкупить контрольный пакет акций разработчика шихана Куш-Тау - АО «Башкирская содовая компания». Власти рассчитывают начать разработку нового месторождения известняка Куш-Тау в ближайшие несколько лет. Также Радий Хабиров заявлял, что, в отличие от имеющих охранный статус гор-шиханов Торатау и Юрактау, Куш-Тау будет разрабатываться, несмотря на многочисленные протесты активистов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует