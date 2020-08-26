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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Виктория Ивашечкина
17:26 26.08.2020
Президент отметил, что сейчас наблюдается «выкачивание денег любой ценой».
Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и руководству Башкортостана разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией и выводом денег в офшоры.

«Я прошу правительство РФ совместно с руководством Республики Башкортостан детально разобраться в ситуации», - подчеркнул президент.

Помимо этого, Путин поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство утратило контроль над активами компании.

«Идет бесконтрольное выкачивание денег любой ценой, это печальная история», - отметил президент РФ.

Напомним, ранее глава Башкортостана Радий Хабиров заявил о намерении властей республики выкупить контрольный пакет акций разработчика шихана Куш-Тау - АО «Башкирская содовая компания».

Власти рассчитывают начать разработку нового месторождения известняка Куш-Тау в ближайшие несколько лет.

Также Радий Хабиров заявлял, что, в отличие от имеющих охранный статус гор-шиханов Торатау и Юрактау, Куш-Тау будет разрабатываться, несмотря на многочисленные протесты активистов.

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