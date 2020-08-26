Путин заявил, что Белоруссия подключится к доптестированию вакцины от COVID-19

Белоруссия будет одной из первых стран, кто получит разработанную инистерством обороны России и НИЦ имени Гамалеи вакцину от коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин.

«Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины и потом будет одной из первых, кто получит этот препарат», - сказал президент на совещании с членами правительства.

В понедельник, 24 августа, состоялся очередной телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты России и Белоруссии обсудили противодействие коронавирусу.

Также стороны договорились, что Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса.