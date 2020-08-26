Медведев назвал скрытым протекционизмом решение ЕС ввести углеродный налог

Углеродный налог Евросоюза - это «скрытый протекционизм под благовидным предлогом». Так его охарактеризовал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

На совещании об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 года углеродного сбора он заявил, что налог помешает доступу товаров из России на рынок Европы.

«По оценкам академии наук, финансовые потери отечественных экспортеров будут составлять миллиарды евро. Эту цифру пока невозможно в полном объеме, конечно, посчитать, но речь идет об очень значительных выпадающих доходах», - подчеркнул Медведев.

Также он сказал, что данный налог может резко увеличить конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам.

По словам Медведева, властям следует подумать о мерах поддержки российских компаний.

«Если такие решения вступят в силу: поддержать и внутри страны, и, может быть, мерами внешнего реагирования», - сказал замглавы Совбеза.

Медведев напомнил, что углеродный налог может войти в новый европейский закон о климате в 2021 году. Полномасштабное введение сбора запланировано на 2025 год.В Европе уверены, что данный налог поможет удержать рост глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 градусов по Цельсию.

Как отметил Медведев, из-за этого могут пострадать сразу несколько отраслей российской экономики: черная, цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика. Кроме того, может сократиться потребление российской нефти и угля.