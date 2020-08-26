Дождь стеной: на Москву обрушился мощный ливень

На Москву днем обрушился мощный ливень. Из разных районов города продолжают поступать сообщения о подтоплениях. По словам жителей столицы, дождь идет стеной.

Ливневки не справляются с бесконечными потоками воды, а местами из-под люков хлещут фонтаны.

В некоторых торговых центрах вода проникла в помещения. В филиале Третьяковской галереи на Крымском валу протекла кровля. Из здания вывели всех посетителей. Сотрудники музея пытаются спасти экспонаты.

По сообщениям москвичей, в районе Большой Татарской поплыли автомобили. Прохожие, чтобы не портить обувь, снимают ее и идут босиком.

При этом в МЧС сообщили, что вечером в среду ожидаются грозы и усиление ветра. Ранее в Метеобюро рассказали о резком ухудшении погоды в столице в среду, 26 августа.