Опубликовано видео нейтрализации вооруженного бандита в Ингушетии
Сотрудники спецназа предложили бандиту сложить оружие и сдаться. В ответ злоумышленник открыл огонь.
© Видео: НАК © Фото: НАК
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео нейтрализации вооруженного бандита в Ингушетии.
Отмечается, что мужчина с самодельным взрывным устройством был найден в лесном массиве вблизи села Али-Юрт в Назрановском районе республики.
Сотрудники спецназа предложили бандиту сложить оружие и сдаться. В ответ злоумышленник открыл огонь.
«В ходе завязавшейся перестрелки бандит совершил подрыв самодельного взрывного устройства и был нейтрализован силами правопорядка», - сказали в НАК.
На месте перестрелки были обнаружены оружие, боеприпасы и остатки самодельной бомбы.
При проведении спецоперации гражданское население и сотрудники правоохранительных органов не пострадали.