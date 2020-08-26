Адвокат Ефремова стал свидетелем по делу о мошенничестве

Адвокат российского артиста Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, стал свидетелем по уголовному делу о мошенничестве.

Отмечается, что на данный момент расследуется дело в отношении жены некоего Анзора Псунокова по статье УК России «Мошенничество». Женщина сейчас находится под домашним арестом.

«Дело расследует ГСУ ГУ МВД по Москве, я являюсь свидетелем в этом деле. Сам Псуноков заявил вчера следователю о том, что я якобы лично передавал ему какие-то деньги, 1,5 млн рублей, в кафе «Хинкальная», - рассказал адвокат Ефремова, передает RT.

По словам Пашаева, телефонный биллинг показал, что его в этом кафе не было.

Адвокат артиста уверен, что это попытка оказать на него давление в связи с делом Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП.