В Новой Третьяковке рассказали о последствиях затопления музея

В среду, 26 августа, в Третьяковской галерее, расположенной на Крымском Валу, 10, произошла протечка крыши. В пресс-службе музея заявили, что все посетители Новой Третьяковки были выведены из залов, экспозиции и выставки в настоящее время закрыты.

«Хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы музея проводят экстренные меры по устранению последствий протечки и предпринимают все необходимое для обеспечения сохранности произведений искусства», - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что мониторят ситуацию и в ближайшее время дадут более подробный комментарий.

Всем посетителям, которые были эвакуированы из-за затопления, в Новой Третьяковке пообещали предоставить бесплатные билеты для визита в галерею в другой день.

Ранее в социальных сетях были опубликованы видео того, как работники музея пытались укрыть картины от воды.