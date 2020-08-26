Жалко экспонаты: Новую Третьякову затопило из-за ливня

В Москве из-за сильного ливня, который длится уже несколько часов, затопило Новую Третьяковку на Крымском валу.

В соцсетях посетители галереи делятся видео, на которых работники пытаются укрыть картины от воды. Во время ливня в помещении протекла крыша.

При этом, гости Новой Третьяковки, судя по видео, все равно продолжают гулять по галерее.

По последней информации, после дождя был затоплен один из выставочных залов Новой Третьяковки. Посетителей вывели из помещения. Об этом ТАСС сообщила администратор галереи.

Как уточнила администратор, из-за сильного дождя начала протекать крыша, но сотрудники галереи уже убирают воду и сушат помещение.

В затапливаемом зале находится выставка «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина».

Днем в среду, 26 августа, на Москву обрушился сильный ливень. Ранее в Метеобюро сообщили об ухудшении погоды в столице.