НАК: в Ингушетии на территории проведения КТО нейтрализован бандит

В Назрановском районе Ингушетии в рамках действующего режима КТО органами безопасности комплекса оперативно-разыскных и поисковых мероприятий в лесном массиве вблизи села Али-Юрт был обнаружен вооруженный бандит. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

«В ответ на предложение сложить оружие он открыл огонь. В ходе завязавшейся перестрелки бандит совершил подрыв самодельного взрывного устройства и был нейтрализован силами правопорядка», - добавили в НАК.

Отмечается, что на месте происшествия найдены оружие, боеприпасы и остатки самодельного взрывного устройства.

Среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.