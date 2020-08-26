СМИ: на бывшем заводе «Красный богатырь» в Москве рухнула крыша

На бывшем заводе «Красный богатырь», расположенном на востоке Москвы, обрушилась крыша двухэтажного здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«На улице Краснобогатырская произошло обрушение крыши неэксплуатируемого двухэтажного здания на территории бывшего завода "Красный богатырь"», - сказал собеседник агентства.

По словам источника, в настоящее время на месте происшествия проводится проверка. Информация о пострадавших уточняется.