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Российская вакцина от коронавируса будет поставлена в Казахстан

Ян Брацкий
14:09 26.08.2020
Всего поступили заявки на приобретение миллиарда доз вакцины более чем из 20 стран.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Первую в мире вакцину от новой коронавирусной инфекции, разработанную Минобороны и научным Центром имени Гамалеи, закупает Казахстан.

Соглашение, гарантирующее выделение препарата, подписала в Москве с Фондом прямых инвестиций делегация из Нур-Султана.

Всего в фонд поступили заявки на приобретение миллиарда доз вакцины более чем из 20 стран. Накануне Минздрав выдал Центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

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