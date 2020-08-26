В стране и мире Коронавирус Российская вакцина от коронавируса будет поставлена в Казахстан Ян Брацкий Всего поступили заявки на приобретение миллиарда доз вакцины более чем из 20 стран. © Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда Первую в мире вакцину от новой коронавирусной инфекции, разработанную Минобороны и научным Центром имени Гамалеи, закупает Казахстан. Соглашение, гарантирующее выделение препарата, подписала в Москве с Фондом прямых инвестиций делегация из Нур-Султана. Всего в фонд поступили заявки на приобретение миллиарда доз вакцины более чем из 20 стран. Накануне Минздрав выдал Центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного исследования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует