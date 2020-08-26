Российская вакцина от коронавируса будет поставлена в Казахстан
Всего поступили заявки на приобретение миллиарда доз вакцины более чем из 20 стран.
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Первую в мире вакцину от новой коронавирусной инфекции, разработанную Минобороны и научным Центром имени Гамалеи, закупает Казахстан.
Соглашение, гарантирующее выделение препарата, подписала в Москве с Фондом прямых инвестиций делегация из Нур-Султана.
Всего в фонд поступили заявки на приобретение миллиарда доз вакцины более чем из 20 стран. Накануне Минздрав выдал Центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного исследования.