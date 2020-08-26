От первого лица: тушение заповедника Утриш показали из кабины вертолета

МЧС опубликовало кадры тушения крупного лесного пожара в заповеднике Утриш в городе Анапа. На записи, сделанной изнутри вертолета ведомства, можно увидеть работу спасательной авиации на месте ЧП.

Как, в свою очередь, рассказал начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов, в настоящий момент экстренным службам удалось локализовать возгорание в Анапе.

«Лесные пожары в Новороссийске и Геленджике ликвидированы. Продолжает действовать лесной пожар в городе Анапа, который локализован. Для борьбы с огнем активно используется воздушная группировка МЧС РФ - три вертолета и два самолета. Основные усилия направлены на скорейшую ликвидацию данного пожара», - проинформировал он.

Ранее сообщалось, что огонь уничтожил 130 гектаров особоохраняемой территории в заповеднике Утриш. Пострадал уникальный реликтовый лес. Погибли столетние деревья, занесенные в красную книгу. Угрозы населенным пунктам нет. С расположенных поблизости популярных туристических мест эвакуированы более тысячи человек.

Ситуацию в Утрише взяла на контроль Генеральная прокуратура. Ведомство выясняет, насколько эффективно охраняли заповедник.