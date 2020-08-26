Переправа минометчиков и танков: уникальные кадры конкурса «Открытая вода» в Муроме

В Муроме на полигоне Вантовый на реке Оке проходит первый соревновательный день конкурса «Открытая вода». Понтонные подразделения армий России и Китая на скорость форсируют реку.

Задача: на плавающих транспортерах и раскладных паромно-мостовых машинах переправить через реку минометчиков, находящихся в грузовиках, и несколько танков. Вместе с участниками соревнований в воду зашел и корреспондент телеканала «Звезда» Игорь Лапик.

«Паромные машины одновременно сбрасывают в реку многотонные звенья, которые уже на воде, как детали огромного конструктора, собираются в единый паром», - поделился он впечатлениями.

Такой взводный паром способен перевозить сразу три танка. Переправа проходит под огнем условного противника. Вдоль берега саперы периодически приводят в действие имитационные заряды. Финал конкурса состоится 2 сентября.