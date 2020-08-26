Украина закроет въезд для иностранцев до конца сентября

Украинское правительство планирует закрыть государственную границу для иностранцев с 29 августа до 28 сентября в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«В связи с уровнем заболевания мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами», - передает РИА Новости слова премьер-министра Украины.

По его словам, на Украину будут пускать только тех, кто имеет разрешение на проживание или является членом международных или гуманитарных миссий.

По последним данным, за время пандемии на Украине COVID-19 заразились около 110 тысяч человек, 2 354 заболевших скончались.