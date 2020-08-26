Директор Центра имени Гамалеи рассказал о порядке вакцинации от коронавируса

Никаких дополнительных анализов перед вакцинацией от коронавирусной инфекции сдавать не нужно. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Речь о тестировании на наличие антител или COVID-19.

Исключение составят участники пострегистрационных исследований. У них специалисты будут брать самые различные анализы, необходимые для научной работы.

«Во время пострегистрационных исследований будут массу анализов брать, а в плане гражданского оборота никаких анализов сдавать не нужно», - приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Тем пациентам, которые недавно перенесли инфекцию, стоит напомнить о ней врачу перед вакцинацией, считает он.

«Единственное только, если человек скажет, что недавно он переболел, то здесь надо врачу решить, стоит ли проверить что-то или нет. А так никаких дополнительных анализов не предусмотрено», - добавил директор Центра имени Гамалеи.

Ранее Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. Сыворотку произвели совместно Минобороны России и Центр имени Гамалеи.

За российским лекарством уже выстроилась очередь, закупить ее хотят в 20 различных странах. Портфель заказов составляет миллиард доз сыворотки. Одним из первых стал Казахстан. Соглашение, гарантирующее выделение препарата, подписала в Москве с Фондом прямых инвестиций делегация из Нур-Султана.