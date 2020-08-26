На Украине официально разрешили использовать феминитивы

На Украине разрешили использовать феминитивы при обозначении профессий. Соответствующий приказ был размещен на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.

Это произошло в связи с внесением изменений в Классификатор профессий, после чего в списке упразднялись или получили новые наименования некоторые должности.

Профессиональные названия работ как и раньше приводятся в мужском роде (кроме тех, кто традиционно имеет только «женский» вариант. Например, швея или горничная). Но теперь любая сотрудница будет иметь право потребовать адаптировать название для обозначения лица женского пола при внесении записи о названии выполняемой работы в кадровую документацию.

В приказе также приводятся подобные примеры: инженер - инженерка, станочник широкого профиля - станочница широкого профиля, социолог - социологиня.