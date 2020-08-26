В МЧС назвали возможную причину пожара в московской пятиэтажке

Причиной пожара в пятиэтажном жилом доме по улице Кубинка в Москве мог стать «хлопок газового баллончика». Такое заявление сделал начальник столичного главка МЧС РФ Сергей Желтов.

«Возможный хлопок газового баллончика произошел в зальной комнате двухкомнатной квартиры», - приводит РИА Новости его слова.

Как, в свою очередь, сообщили в Мосгазе, проблемы с газовыми оборудованием не могли стать причиной инцидента, поскольку очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры.

«Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет», - отметили в Мосгазе.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве в жилом доме прогремел взрыв, после чего в здании произошло возгорание. В МЧС «Звезде» подтвердили лишь факт возгорания в доме 4 по улице Кубинка.

Позже в Сети были опубликованы первые кадры, снятые на месте происшествия.

К настоящему моменту пламя ликвидировано. Спасатели эвакуировали из горящего дома 16 человек, четыре человека пострадали в результате ЧП.