Выбитые стекла и распахнутая дверь: момент взрыва в московской пятиэтажке попал на видео

Момент взрыва в столичной жилой пятиэтажке попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения. На записи, опубликованной в соцсети «ВКонтакте», видно, что хлопок был такой силы, что у здания вылетели стекла, а тяжелая металлическая дверь подъезда распахнулась, как после мощного удара.

Позже из подъезда выбежала полураздетая женщина и сразу упала на землю. Вслед за ней вышел по торс обнаженный мужчина, который попытался привести пострадавшую в чувство.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве в жилом доме прогремел взрыв, после чего в здании произошло возгорание. В МЧС «Звезде» подтвердили лишь факт возгорания в доме 4 по улице Кубинка.

Спустя какое-то время, в Сети были опубликованы первые кадры, снятые на месте происшествия.

Позже в МЧС заявили, что причиной инцидента на улице Кубинка мог стать «хлопок газового баллончика».

К настоящему моменту пламя ликвидировано. Спасатели эвакуировали из горящего дома 16 человек, четыре человека пострадали в результате ЧП.