Пожар в жилом доме на улице Кубинка ликвидирован

Пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Кубинка в Москве ликвидирован. Об этом сообщает МЧС РФ.

По данным экстренного ведомства, из огня были спасены 16 человек. О погибших в результате ЧП информации не поступало.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве в жилом доме прогремел взрыв, после чего в здании произошло возгорание. В МЧС «Звезде» подтвердили лишь факт возгорания в доме 4 по улице Кубинка.

Позже в Сети были опубликованы первые кадры, снятые на месте происшествия.