Опубликованы первые кадры с места взрыва на улице Кубинка в Москве

В Сети появились первые кадры с места возможного взрыва в жилом доме на улице Кубинка в Москве. На записи видно, что как минимум в одной квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного кирпичного здания, происходит горение.

«Все горит. Был сильный взрыв», - говорит автор ролика.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве в жилом доме, расположенном на улице Кубинка, прогремел взрыв, после чего в здании произошло возгорание.

В МЧС «Звезде» подтвердили лишь факт возгорания в доме 4 по улице Кубинка. По данным экстренного ведомства, сейчас на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.

Согласно последней информации, в результате инцидента пострадали четыре человека, 13 человек спасателям удалось эвакуировать из горящего строения.