Опубликованы первые кадры с места взрыва на улице Кубинка в Москве
В результате ЧП на улице Кубинка пострадали четыре человека.
© Видео: Мой район: Можайский, VK © Фото: Мой район: Можайский, VK
В Сети появились первые кадры с места возможного взрыва в жилом доме на улице Кубинка в Москве. На записи видно, что как минимум в одной квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного кирпичного здания, происходит горение.
«Все горит. Был сильный взрыв», - говорит автор ролика.
Ранее СМИ сообщили, что в Москве в жилом доме, расположенном на улице Кубинка, прогремел взрыв, после чего в здании произошло возгорание.
В МЧС «Звезде» подтвердили лишь факт возгорания в доме 4 по улице Кубинка. По данным экстренного ведомства, сейчас на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.
Согласно последней информации, в результате инцидента пострадали четыре человека, 13 человек спасателям удалось эвакуировать из горящего строения.