Названы самые популярные мошеннические схемы на дорогах

Автоэксперты выделили пять самых популярных схем обмана автомобилистов, которые используют мошенники на дорогах.

Самой популярной «автоподставой» считается история с задетым зеркалом. Жертва слышит удар по кузову автомобиля, после чего ее догоняет машина, водитель которой указывает на повреждения. В качестве доказательств приводятся следы краски, по цвету совпадающие с цветом кузова авто жертвы. Мошенник предлагает договориться на месте без вызова сотрудников ГИБДД. Специалисты советуют в этом случае настоять на официальном оформлении ДТП, поскольку следы краски могут быть следами мела, а зеркало жертва и вовсе не задевала.

Мошенники часто используют сценарий якобы со битым пешеходом. «Пострадавший» убеждает водителя, что тот задел его зеркалом или наехал на ногу. Жертву запугивают тюремным сроком и судом, если она вызовет ГИБДД. В этом случае стоит вызвать не только сотрудников Госавтоинспекции, но и скорую. В этой ситуации мошенники предпочтут скрыться, советует портал Autonews.

Чаще всего мошенники устраивают «автоподставы» на парковках торговых центров. Жертва, припарковав машину, отправляется за покупками, а мошенники подгоняют уже разбитое авто и инсценируют аварию. Однако, дальше злоумышленники якобы прощают водителя и предлагают разъехаться с миром. Им нужно, чтобы водитель уехал с места аварии? А дальше - шантажировать его. В этой ситуации необходимо все снять на камеру телефона, попытаться найти свидетелей и посмотреть записи с видеокамер у охраны парковки ТЦ. И самое главное не покидать место ДТП.

Также мошенники любят охотиться за злостными нарушителями, которые превышают скорость, обгоняют по обочине или агрессивно ведут себя на дороге. Для этого злоумышленники используют дорогое авто, в багажнике которого лежит антиквариат или другое дорогое имущество. Жертву подстерегают с подставными свидетелями в заранее выбранных местах, где чаще всего происходят нарушения. Ее убеждают в аварии и повреждении дорого имущества. Сложность в том, что мошенникам все равно будут ли вызваны инспекторы ГИБДД или нет. Юристы рекомендуют соглашаться на суд и настаивать на экспертизе, в результате которой можно будет доказать, что дорогое имущество было повреждено заранее. И не в коем случае не идти на сделку с обвиняющей стороной.

Все большую популярность набирает мошенничество с блокировкой колес или дверей. Автовладельцу предлагается перевести несколько тысяч рублей на указанный номер, чтобы освободить свою машину. Эксперты советуют, чтобы обезопасить свое транспортное средство, приобрести наружный видеорегистратор или пользоваться гаражом или платной парковкой с охраной.