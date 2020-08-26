В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Днем ранее сообщалось о 12 скончавшихся пациентах с COVID-19. Таким образом общее число летальных исходов из-за коронавируса в Москве увеличилось с 4753 до 4764 человек. В столице за все время пандемии было зафиксировано более 258,4 тысяч случаев заражения коронавирусом. Смогли побороть болезнь более 206,8 тысяч пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что санитарная обстановка в городе хорошая с точки зрения стабильности, однако проблема все еще остается. Ежедневно в столице выявляется около 700 инфицированных коронавирусом человек, из которых 300-400 госпитализируются, добавил градоначальник. Он считает, что проблема будет оставаться не решенной до массовой вакцинации.