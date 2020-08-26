Пропавшая школьница из Башкирии найдена в Крыму

В Крыму найдена школьница из Башкортостана, которую несколько дней искала полиция и волонтеры. Об этом сообщила представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

По ее словам, жизни и здоровью 16-летней девушки ничего не угрожает. По предварительным данным, преступлений в отношении школьницы также совершено не было.

«В настоящее время она доставляется в следственный отдел по городу Ялты для выяснения всех обстоятельств ее безвестного исчезновения», - уточнила Постнова.

Днем 21 августа школьница ушла из гостевого дома в городе Саки, где отдыхала с бабушкой. В поисках девушки участвовали более ста человек, ее искали в городах и поселках республики, в том числе, в местах проведения фестивалей.