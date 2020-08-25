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Госдума не поддержала перенос начала нового учебного года на октябрь

Ян Брацкий
09:45 25.08.2020
В комитете Госдумы по охране здоровья призвали не продлевать карантин, а учиться соблюдать меры предосторожности.
Госдума не поддержала перенос начала нового учебного года на октябрь
© Фото: Дмитрий Владимирович, Pixabay

В Государственной думе отказались переносить начало нового учебного года на октябрь из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ранее с таким предложением выступил депутат Василий Власов, который предположил, что лишний месяц каникул позволит избежать последующей вспышки детской заболеваемости.

Соответствующее предложение парламентарий направил для рассмотрения главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич инициативу раскритиковал.

«Лично я не согласен с этим предположением. Вирус с нами надолго, возможно, навсегда. И сейчас основной вопрос не в том, чтобы продлевать карантинные меры, а в том, чтобы научиться жить рядом с вирусом, соблюдая меры предосторожности», - приводит РИА Новости слова Менделевича.

По мнению парламентария, это касается не только коронавирусной инфекции, но и других вирусных заболеваний, сезонные вспышки которых практически неизбежны.

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