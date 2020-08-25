Мишустин распорядился снизить ставку по образовательным кредитам

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по образовательным кредитам до трех процентов. Согласно правительственному документу, срок погашения заема увеличен до 15 лет, а период льготного кредитования с трех до девяти месяцев после получения диплома.

Раньше ставка по образовательному кредиту составляла восемь процентов. По замыслу главы правительства, новые правила позволят выпускнику спокойно найти работу и не испытывать при этом чрезмерной финансовой нагрузки.

«Студентам, обучающимся на платной основе, будет доступен образовательный кредит по фиксированной ставке 3% годовых... Срок погашения образовательного кредита увеличивается с 10 до 15 лет после завершения льготного периода, что позволит снизить размер ежемесячных выплат. Кроме того, ставку 3% можно распространить на кредит, полученный до вступления постановления в силу. Для этого необходимо подать заявление в банк», - говорится в сообщении правительства.

Студенты, оформившие кредит, будут выплачивать только проценты по нему во время обучения и льготного периода. Принятые меры, по мнению Михаила Мишустина, сделают образовательные кредиты более доступными и привлекательными.

Все это позволит большему количеству молодых людей получить высшее и среднее профессиональное образование, подчеркнул Мишустин.