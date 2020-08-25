К борьбе с мощным лесным пожаром под Анапой привлекли корабли и авиацию

Под Анапой тушат мощный пожар в природном заповеднике Утриш. Там сохранились уникальные реликтовые леса - можжевеловые и фисташковые, сосновые. Сейчас к ним подбирается огонь.

На борьбу со стихией направили вертолеты. Они уже сбросили на очаги 50 тонн воды. Тушат пламя не только с неба, но и с моря: экстренные службы задействовали пожарные суда.

В районе ввели режим ЧС. Спасатели эвакуируют туристов, которые отдыхали по соседству.

Угроза лесных пожаров также существует в районе Туапсе и в Новосибирской области.