Роскосмос запустит ракету «Ангара» с новейшим разгонным блоком «Персей» в 2021 году

В следующем году Роскосмос планирует впервые запустить тяжелую ракету «Ангара» с новейшим разгонным блоком «Персей» с космодрома Плесецк. Об этом на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020» заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«У нас на следующий год запланирован запуск тяжелой "Ангары-А5" № 3. На ней будет вестись отработка прежде всего нового разгонного блока "Персей". Это перспективный разгонный блок, в котором очень заинтересован госзаказчик в лице Минобороны, ну и сам Роскосмос, естественно. Разработчиком блока является, как известно, РКК "Энергия"», - приводит ТАСС слова Рогозина.

Глава Роскосмоса добавил, что в следующем году на орбиту могут быть запущены до трех ракет «Ангара», включая ее легкую версию. Возможно, в 2021 году будет готова и четвертая ракета, отметил Рогозин.

Он также рассказал и подготовке контракта на разработку тяжелой «Ангары» с третьей ступенью на водородных двигателях. Документ может быть подписан только после подтверждения финансирования по этой программе, оговорился глава Роскосмоса.