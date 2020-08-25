В ООН подсчитали потери туристического сектора от пандемии

Коронавирус отправил весь мировой туристический сектор в глубокий нокаут. Потери бизнеса от пандемии составили около 320 миллиардов долларов. Такие цифры в своем докладе привел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«В первые пять месяцев текущего года число международных туристических поездок снизилось более чем вдвое, потери туристического сектора составили около $320 миллиардов. Около 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма находятся под угрозой», - цитирует ТАСС заявление генсека.

Генсек ООН призвал принять решительные шаги для восстановления туристической отрасли. При этом, Гутерриш напомнил о необходимости соблюдения безопасности людей и сохранения окружающей среды.

По его мнению, бесконтрольное увеличение перевозок может привезти к резкому росту вредных выбросов в атмосферу.