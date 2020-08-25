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В Хабаровске идет массовая эвакуация детей после сообщения о «минировании»

Ян Брацкий
07:16 25.08.2020
Детей размещают в ближайших учреждениях и оповещают о случившемся родителей.
В Хабаровске идет массовая эвакуация детей после сообщения о «минировании»
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Хабаровске идет массовая эвакуация детских садов. Причина - анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве.

«Поступило сообщение в Единую диспетчерскую службу о заложенном взрывном устройстве в детских садах. Идет эвакуация всех садов в городе, включая частные. Эвакуировано уже 70 учреждений, это более 13,6 тыс. детей», - приводит ТАСС слова представителя администрации Хабаровска.

В Хабаровске около 100 дошкольных учреждений. Эвакуированных детей размещают в ближайших учреждениях и сообщают о случившемся родителям.

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