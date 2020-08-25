В стране и мире В Хабаровске идет массовая эвакуация детей после сообщения о «минировании» Ян Брацкий Детей размещают в ближайших учреждениях и оповещают о случившемся родителей. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press В Хабаровске идет массовая эвакуация детских садов. Причина - анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве. «Поступило сообщение в Единую диспетчерскую службу о заложенном взрывном устройстве в детских садах. Идет эвакуация всех садов в городе, включая частные. Эвакуировано уже 70 учреждений, это более 13,6 тыс. детей», - приводит ТАСС слова представителя администрации Хабаровска. В Хабаровске около 100 дошкольных учреждений. Эвакуированных детей размещают в ближайших учреждениях и сообщают о случившемся родителям. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует