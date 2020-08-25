Роспотребнадзор рассказал, сколько должен весить портфель школьника

Учащиеся начальной школы не должны носить за спиной вес превышающий 1,5 килограмма. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в котором напомнили, сколько должен весить портфель первоклассника и все его учебники и тетради.

В ведомстве отметили, что с ростом числа обучающих программ появилось множество дополнительных материалов. Книги стали тяжелее, количество страниц в них увеличилось.

«При этом вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся первых-вторых классов - не более 1,5 килограмма; третьих-четвертых классов - не более 2 килограммов; пятых-шестых классов - не более 2,5 килограмма; седьмых-восьмых классов - не более 3,5 килограмма; девятых-одиннадцатых классов - не более 4 килограммов», - заявили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Сами портфели не должны быть тяжелее 700 граммов для тех, кто только пошел за знаниями и не более одного килограмма для учащихся средних и старших классов, добавили в ведомстве.

Ранцы для малышей должны быть из прочного, водоотталкивающего материала с формоустойчивой спинкой, которая обеспечивает полное прилегание и равномерное распределение веса. Кроме того, на школьных портфелях должны быть светоотражающие элементы, напомнили в Роспотребнадзоре.