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Назван простой способ снизить угрозу инсульта и рака

Роман Захаров
06:35 25.08.2020
Непродолжительные физические нагрузки три раза в неделю могут снизить риск развития опасных заболеваний.
Назван простой способ снизить угрозу инсульта и рака
© Фото: Sergey Smirnov, globallookpress

Для того, чтобы снизить риск онкологии, инфаркта и инсульта нужно давать своему организму непродолжительные физические нагрузки. Например, кататься на велосипеде три раза в неделю по полчаса в день. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

В качестве аргумента к своему заявлению специалист привела исследование, в котором участвовали мужчины в возрасте от 27 до 54 лет после перенесенного инфаркта миокарда. У них измерили вес, рост, талию, взяли для анализа кровь и предложили в течение трех месяцев три раза в неделю по полчаса ездить на велосипеде.

После завершения трехмесячного периода эксперимента выяснилось, что уровень хорошего холестерина у участников исследования вырос почти на четверть. Неожиданным результатом стало снижение уровня эстрадиола (женский половой гормон) у мужчин на 45% - с 50,1 до 27,8 пикограмма на миллилитр (с повышенного значения до нормального).

Эксперт, ссылаясь на мнения ряда ученых, сообщила, что эстрадиол выше 40 пикограмм на миллилитр связан с повышенным риском внезапной смерти от сердечно-сосудистых недугов.

«Так что крутите педали, увеличивайте свою продолжительность жизни! И это бесплатно», - написала Павлова в своем Instagram.

Резюмируя сказанное она добавила, что весьма скромная нагрузка может снизить риски развития опасных состояний.

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