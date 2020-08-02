Названа предположительная дата запуска нового российского спутника «Глонасс-К»

Запуск навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» с космодрома Плесецк отложен на конец августа - начало сентября. Это далеко не первая отсрочка старта, пуск регулярно откладывается с марта. О новой предположительной дате сообщил информированный источник в ракетно-космической отрасли.

«Новый срок запуска - конец августа - начало сентября. Запуск спутника "Глонасс-К" планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"», - цитирует РИА Новости слова представителя ракетно-космической отрасли.

В период с 2020 по 2022 годы планируется запустить в космос девять аналогичных спутников. Космические аппараты нового поколения «Глонасс-К» и «Глонасс-К2» отличаются от своих предшественников большим количеством излучаемых навигационных сигналов и увеличенным сроком службы.

Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы включает 27 космических аппаратов, а для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.