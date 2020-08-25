Врач рассказала, как застраховаться от ранних морщин

При помощи правильного ухода за кожей каждому человеку под силу предотвратить раннее появление морщин на лице. Способы сохранения молодости назвала дерматолог Светлана Жабоева.

Она рассказала, что возникновение морщин на лице обусловлено уменьшением с возрастом уровня коллагена – белка, который отвечает за упругость кожи. Поэтому основополагающая причина морщин – мимика – не оставляет следов в детстве, но становится причиной заломов на коже в зрелом возрасте.

Жабоева отметила, что есть разные способы отсрочить появление морщин.

«Надо максимально увлажнять кожу… Чем более увлажненная и упругая кожа будет, тем позже образуются морщины. Для этого есть специальные маски и кремы», - пояснила врач в беседе с радио Sputnik.

Она добавила, что владельцам тонкой, обезвоженной и чувствительной кожи антивозрастными кремами следует начинать пользоваться в более раннем возрасте.

Есть еще один эффективный метод борьбы с морщинами, однако он требует медицинского вмешательства – уколы ботулотоксина. С целью профилактики морщин инъекции можно проводить и в молодости, но в меньших дозах, уточнила Жабоева.