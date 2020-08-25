Тропические ливни и первый снег: кадры природных аномалий в Чите и на Алтае

Начиная с выходных дней на Читу обрушились сильные ливни. Улицы города буквально затопило водой. Автовладельцы с большой осторожностью пытаются проехать по рекам, в которые превратились дороги Читы. А пешеходы вынуждены пробираться по колено в воде, так как передвигаться сухим по городу невозможно.

Местные жители возмущаются происходящим. Они пишут в соцсетях, в которых публикуют ролики с затопленной Читой, гневные комментарии в адрес городских властей. По мнению горожан, в сложившейся ситуации виновата не только погода, но и бездействие властей, которые на протяжении многих лет не занимались ремонтом, проектированием и строительством ливневой канализации.

Своими аномалиями удивила погода и жителей Алтайского края. Там выпал первый снег. На высоте 3 тысяч километров непогода застала туристов, которые и сняли уникальные кадры с августовским снегом. По прогнозам синоптиков, температура ночью в горном Алтае должна было опуститься от 0 до 4 градусов тепла. Такая же погода ожидается и в ближайшие часы.