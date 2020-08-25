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Хороший конец лета: в Гидрометцентре рассказали о погоде в последние дни августа

Тамара Астапенкова
05:04 25.08.2020
Особенно теплым конец лета получится на Урале и в Поволжье, где аномалии будут достигать 8 градусов.
Хороший конец лета: в Гидрометцентре рассказали о погоде в последние дни августа
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress

На всей территории России температура до конца августа ожидается выше климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если смотреть на прогноз декадной (третья часть месяца) температуры, то практически на всей территории страны температурный фон выше нормы прогнозируется где-то на 2 градуса, где-то - на 8 градусов», - рассказ Вильфанд ТАСС.

Особенно теплым конец лета выдастся на Урале и в Поволжье, где аномалии будут достигать 8 градусов. По прогнозам синоптиков, в последние дни лета температура будет около или ниже нормы на Чукотке, Камчатке, в Магаданской области и центральных районах Хабаровского края, а также в Якутии. По мнению Вильфанда, ожидается «очень хороший конец лета».

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