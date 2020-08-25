Роспотребнадзор заявил о начале исследований на наличие COVID-19 у летучих мышей

В России начались исследования на наличие коронавируса у летучих мышей, обитающих в разных регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Научные сотрудники Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора проводят масштабное исследование на наличие коронавирусов (Coronaviridae) у летучих мышей, обитающих в разных регионах РФ: в Москве и Подмосковье, в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа», - говорится в сообщении.

Данные научные изыскания помогут оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемиологические риски. Перед учеными стоит задача выявить насколько часто встречается коронавирус у разных видов летучих мышей, установить степень родства выявленных вирусов с уже известными и получить информацию о биологическом разнообразии коронавирусов, переносимых животными, пишет РИА Новости.

Исследователи должны будут проанализировать карту перемещения по территории России летучих мышей, а также оценить риски и возможные пути инфицирования COVID-19.

«В настоящее время уже собрана большая коллекция биопроб (образцы фекалий) от летучих мышей разных видов, обитающих в Подмосковье, Воронежской и Волгоградской областях, на побережье Черного моря», - говорится в сообщении.

По мнению исследователей, этот проект поможет ученым быть более точными и объективными при оценке возможных эпидемических рисках, а также делать прогнозы о возникновении и распространения коронавирусной инфекции.