В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября. Инициатива принадлежит депутату от ЛДПР Василию Власову.

В обращении к главе Минпросвещения Сергею Кравцову Власов напоминает, что в России ежедневно фиксируют около пяти тысяч новых случаев заражения.

«Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания», - цитирует документ РИА Новости.

Депутат также считает, что таким образом у родителей и детей появится больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов и тем самым нагрузка на учреждения здравоохранения уменьшится.

Учебный год в стране по плану начнется 1 сентября. Массовые линейки и другие массовые мероприятия из-за пандемии запрещены, действует и ряд других ограничений. Ранее в департаменте образования Москвы заявили, что у столичных детей есть возможность остаться на дистанционном обучении при соответствующем желании родителей.