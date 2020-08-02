Бестселлер любого пикника: топ-5 блюд для приготовления на мангале

Абсолютным хитом среди блюд на мангале остается шашлык. В этом уверен шеф-повар ресторана Вячеслав Колотушкин. В разговоре со «Звездой» кулинар поделился личным опытом и перечислил самые вкусные блюда на углях.

«Шашлык можно готовить и вообще любые блюда из мяса. Это и люля и корейка из ягненка, можно готовить самые разнообразные стейки, филе миньона можно готовить», - отметил Колотушкин.

Повар призвал не ограничиваться мясом при работе с грилем. Ничуть не хуже на углях получаются дары моря. Рыбу можно мариновать, резать кусками или готовить целиком, слегка присолив.

«Очень хорошо на гриле получается рыба и морепродукты. Это и стейки из лосося, сибаса, палтуса. Это дорадо, треска и камбала. Готовятся морепродукты: креветки, кальмары, гребешки, осьминоги, даже мидии можно приготовить», - уверен шеф-повар.

Фантазия кулинара не должна ограничиваться общепринятыми нормами, считает Колотушкин. Оказавшись на даче в компании друзей всегда можно удивить их особенным блюдом.

«Овощи, целиком или резанные можно пожарить, в фольге или на решетке. Хлеб можно подкоптить без проблем, зефир и даже фрукты», - подытожил профессиональный кулинар.

Ранее эксперты назвали лучшее мясо для приготовления шашлыка. По их мнению, это телятина, говядина, свинина и индейка. Каждое имеет свои нюансы в готовке и при правильном приготовлении сохраняет в себе массу полезных веществ.

При выборе мяса для гриля, эксперты Роскачества рекомендуют обратить внимание на дату его изготовления, а также однородность кусочков, которые должны быть одного размера.